Paris Olimpiyatları Sırasında Metro Seferlerinde Aksamalar

Olimpiyat Oyunları'nda Ulaşım Sorunları

2023 Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Ancak, çok sayıda turistin katıldığı bu etkinlik sırasında ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Güvenlik Müdahalesi

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, sen nehrinde gerçekleştirildi. Ardından, Paris'in 8. metro hattının sosyal medya üzerinden yapılan açıklamasına göre, Opera durağında güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle bazı seferlerde aksama yaşandı. Ancak güvenlik müdahalesinin nedeni henüz açıklanmadı.

Yolcu Kazası ve Sefer Duraklamaları

Fransa'daki France Bleu radyosunun aktardığına göre, Paris'in 13. metro hattında ciddi bir yolcu kazası meydana geldi. Bu nedenle yerel saat ile 12:52 ve 14:30 arasında seferler durduruldu. Tünellerde sıkışan 6 metro aracı, büyük bir karışıklık yaratırken, 3 aracın içindeki yolcular tahliye edildi.

Olayın ardından metro hatları üzerindeki yolcular, en yakın metro durağına ulaşmak için yürümek zorunda kaldı. Bu aksaklıklar, Olimpiyat Oyunları süresince turistlerin yolculuklarını olumsuz etkiliyor.

Olimpiyatlar süresince Paris'e 16 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Bu durum, ulaşım sisteminin nasıl etkileneceği konusundaki endişeleri artırıyor.