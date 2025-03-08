Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi

Paris'te Kadınlar Günü Gösterisi Gerginliğe Sahne Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, polis eylemcilere copla müdahale etti. Ülkede işçi sendikaları ve kadın hakları savunucusu derneklerin öncülüğünde gerçekleştirilen protestolar, başkent de dahil olmak üzere yaklaşık 150 noktada yapıldı.

Eşit Maaş Talebi Öne Çıktı

Gösterilere katılan 250 bin eylemci, kadın ve erkek çalışanlar arasında eşit maaş talebini dile getirdi. Yerel saatle 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliğe, Filistin destekçileri de katılım sağladı.

Pankartlarda Güçlü Mesajlar

Göstericiler, “Hassas olan kadınlar değil, hakları” ve “Feministler silahlanmaya ve hayat pahalılığına karşı” yazılı pankartlar taşıyarak, dikkat çekti.

Polis ile Göstericiler Arasında Gerginlik

Polis, gösteride aşırı sağa yakın "Nemesis" topluluğu ile İsrail destekçisi "Yaşayacağız" topluluğu etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Gösterinin ilerleyen saatlerinde, bu grupların etkinliğe katılmasına karşı çıkan eylemciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Söz konusu anlara dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, polis müdahalesinin biber gazı ve copla gerçekleştiğini ortaya koydu. Eylemciler ise polis ekiplerine cam şişeler fırlatarak karşılık verdi.