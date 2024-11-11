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Paris'te 'Ateşkes Günü' Anma Töreni: Macron ve Starmer Bir Araya Geldi

Macron ve Starmer, 1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının 106. yıl dönümünde Paris'te anma törenine katıldılar.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:35
Paris'te 'Ateşkes Günü' Anma Töreni: Macron ve Starmer Bir Araya Geldi

Ateşkes Günü Paris'te Anıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 1. Dünya Savaşı'na son veren ateşkes anlaşmasının 106. yıl dönümünde Paris'te bir araya geldi. Tören, Şanzelize Caddesi'nde yapılan askeri geçit ile başladı.

Törende Neler Oldu?

Macron ve Starmer, tören sırasında geçmişteki önemli liderler Georges Clemenceau ve Winston Churchill'in heykelleri önüne çelenk bıraktı. Ayrıca, Zafer Takı'nın altındaki Meçhul Asker'in mezarı da unutturulmadı. Törende her iki ülkenin milli marşları okundu ve Şanzelize Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

İkili Görüşme ve İlişkiler Üzerine

Törenin öncesinde Elysee Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmede, Macron, Starmer'a anma törenine katılımı nedeniyle teşekkür etti. İki lider, Ukrayna konusunda destek kararlılıklarını ve Orta Doğu'da barış ile güvenliği sağlama çabalarını vurguladılar.

Geleceğe Dair Vizyonlar

Macron, Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında kendi çıkarlarını öne çıkarmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Manş Denizi'nde göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularında iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

1. Dünya Savaşı, 11 Kasım 1918'de Ateşkes Günü olarak da anılan bir tarihte sona ermişti. Bu önemli anma, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek adına büyük bir fırsat sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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