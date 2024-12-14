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Paris'te Elysee Sarayı'na Havai Fişekli Saldırı: 3 Polis Yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'na doğru havai fişek fırlatıldı. Olayda 3 polis yaralandı, biri gözaltında.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:53
Paris'te Elysee Sarayı'na Havai Fişekli Saldırı: 3 Polis Yaralı

Paris'te Sarsan Olay: Havai Fişekler Elysee Sarayı'na Doğru Fırlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı'na doğru havai fişek fırlatılması sonrası gergin anlar yaşandı. Olay, yerel saatle 19.30 sularında gerçekleşti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki kişi Elysee Sarayı'na doğru havai fişek atarken, olayda üç polis yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik güçleri, faillerden birini gözaltına alırken, diğer şüpheliyi ise başkentin ünlü Şanzelize Caddesi civarında aramaya devam ediyor.

Olayın neden gerçekleştiğine dair henüz net bir bilgi bulunmamakta. Paris halkı ve yetkililer, konuyla ilgili gelişmeleri endişe ile takip ediyor.

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