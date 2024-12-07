Paris'te Filistin Destek Gösterisinde Tehdit Olayı: Silahlı Kişi Gözaltına Alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Filistin destek gösterisinde, bir İsrail yanlısı şahıs, silahını çıkararak protestocuları tehdit etti. Etkinlik, İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yıldır devam eden saldırılarına karşı durmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gösteriye, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Claire Lejeune de katıldı. Lejeune, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bir kişinin barış için gösteri yapan aktivistleri tehdit etmek için silahını çıkardığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına alması takdirle karşılandı. Lejeune, “Soykırıma karşı ayağa kalkan aktivist ve vatandaşlara karşı şiddet gün geçtikçe derinleşiyor.” sözlerine yer verdi. Olay anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Bu görüntülerde, bir polisin silahlı kişiye silahını yere bırakmasını söylediği duyulurken, olay sırasında protestocuların ellerinde Filistin bayraklarıyla bulundukları gözlemlendi. İki polisin, silahlı şahsı etkisiz hale getirme çabaları sırasında, diğer göstericilerden birinin "Silahı var." şeklindeki uyarısı dikkat çekti.

Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, tehdit eden şahsın İsrail yanlısı olduğu ve gözaltına alındığı bilgisi verildi.