Paris'te Gazze Soykırımına Karşı Meşaleli Gösteri

Paris'te Meşaleli Gösteri Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verilmesi talebiyle ellerinde meşalelerle bir gösteri gerçekleştirdi.

Göstericiler Belediye Binası Önünde Toplandı

Filistin destekçileri, Paris'in 20. bölgesinin belediye binası önünde bir araya geldi. Eylemciler, ellerinde meşaleler ve Filistin bayraklarıyla birlikte, "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

Kalan Acıların Unutulmaması Çağrısı

Göstericiler, İsrail'in Gazze halkına yönelik yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılara son vermesi ve bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Ayrıca, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama emirlerini yerine getirmesini ve İsrail'e karşı ekonomik ve diplomatik yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Boykot Çağrısı

Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinin Fransız üyesi Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl sonu kutlamaları yaklaşırken, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında pek çok insanın acı çektiğini hatırlatmanın önemine değindi. Gazze'de yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Salim, nüfusun yarısının 18 yaşından küçük olduğunu vurguladı.

İsrail'le İşbirliği Yapanlara Tepki

Salim, Gazze'de bir soykırım yaşandığını ifade ederek, "Soykırıma devam eden İsrail'i ve bu aşırı sağcı hükümeti boykot etmeliyiz" dedi. Ayrıca, İsrail'i destekleyen tüm firma ve restoran zincirlerine karşı boykot çağrısında bulundu.