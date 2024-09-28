Paris'te İsrail'in Gazze ve Lübnan Saldırılarına Protesto

İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Fransa'nın başkenti Paris, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepkisini yüksek sesle dile getirdi. Paris merkezinde bulunan Masumlar Çeşmesi'nin etrafında bir araya gelen kalabalık, Filistin ve Lübnan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Göstericilerin Talepleri

Protestocular, 2022 yılında İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarının yanı sıra "Gazze'de soykırıma son verin" ve "İsrail'i boykot edin" gibi yazılarla donatılmış afişler taşıdı. Ayrıca, Filistin bayrağının renklerinde kefiyeler takarak dayanışmalarını gösterdiler.

Gösterinin görkemli bir parçası olarak, "İnsanlık nerede?" yazılı bir afiş ve "Soykırımı durdurun" mesajı içeren bir Filistin bayrağı, protesto alanındaki bir binanın demirlerine asıldı. Gazze'ye destek vermek amacıyla sağlık çalışanları da beyaz önlükleriyle etkinliğe katıldılar.

Katılımcılardan Cyrena'nın Duyguları

23 yaşındaki bir katılımcı olan Cyrena, görüntülerin ve haksızlıkların dünya genelinde arttığını belirterek, "Dünya sessiz kaldıkça ben burada olmaya devam edeceğim" dedi. Cyrena, özellikle Lübnan'daki saldırıları üzülerek karşıladığını ve bu durumun, orada bulunan arkadaşlarının ailelerini etkilediğini ifade etti.

Cyrena, "İsrail ile yapılan silah anlaşmalarının sona ermesi gerekiyor. Bu olayların temelinde, İsrail'in silahlanması yatıyor" diyerek durumu eleştirdi.