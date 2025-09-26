Paris'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Eylemi: Gazze Ablukasına Tepki

Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir eylem düzenlendi. Gösteri, Paris'in ünlü Bastille Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve talepler

Eyleme katılanlar, Gazze Şeridi'nde yıllardır devam eden ablukanın kaldırılması talebini dile getirdi. Siyonizm karşıtı Yahudi vatandaşların da aralarında bulunduğu gösteride, açılan pankartlar ve atılan sloganlarla dayanışma mesajı verildi. Gösteride "(Büyük Felaket) Nekbe hala devam ediyor. Filistin galip gelecek" ve "Filolara destek. Gazze'deki ablukayı kıralım" yazılı afişler taşındı; katılımcılar "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Sarah Katz'ın açıklamaları

"Barış için Yahudi Fransız Birliği" (UJFP) üyesi Sarah Katz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'de 2 yıl yaşadığını belirtti. Katz, eylemin yaklaşık 20 farklı sivil toplum kuruluşu tarafından çağrıldığını vurgulayarak, "Bu, Gazze'de yaşananların kesinlikle dayanılmaz olduğuna dair bir farkındalık olduğu anlamına geliyor." dedi.

Katz, Gazze'de kadın ve erkek ayrımı yapılmadan insanların öldürüldüğünü ve her şeyin sistematik şekilde yıkıldığını söyleyerek, tüm bunlara son verilmesi çağrısında bulundu. Katz ayrıca 2010'da Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, İsrail makamlarının bu saldırı sonrası Gazze'ye deniz yoluyla kimsenin gitmeye cesaret edemeyeceğini düşündüğünü aktardı.

Katz, dünyadaki filoların o tarihten sonra şu kararı aldığını belirtti: "Gazze abluka altında olduğu müddetçe gelen tekneler olacak." Ayrıca Gazze'de kıtlığın "savaş silahı" olarak kullanılmasının affedilemez olduğunu vurguladı.