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Paris'te Olimpiyat Şampiyonları Onurlandırıldı

Paris'te bu yıl madalya kazanan şampiyonlar için büyük bir tören düzenlendi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:41
Paris'te Olimpiyat Şampiyonları Onurlandırıldı

Paris'te Tören Coşkusu

Fransa'nın etkileyici başkenti Paris, bu yıl Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırmak için Şanzelize Caddesi'nde görkemli bir tören düzenledi.

İhtişamlı Anlar

Şanzelize Caddesi, madalya kazanan sporcular için düzenlenen tören nedeniyle tamamen araç trafiğine kapatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo gibi önemli isimlerin yanı sıra, etkinlikte görev alan gönüllüler de bu özel günde yer aldı.

Sporcuların Zaferi

Yaklaşık 300 sporcu, kurulan podyumda yürüyerek büyük bir coşkuyla alkışlandı. Tören, savaş uçakları ve Paris Olimpiyat Oyunları'nın maskotu Phryge gibi sembollerle renklendirildi. Altın madalya kazanan sporcular Legion d'Honneur, gümüş ve bronz madalya kazananlar ise Ulusal Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Bach'tan Anlamlı Mesaj

Thomas Bach, tören esnasında yaptığı konuşmada, "Saygıdeğer Fransızlar, bu yaz Olimpiyat Oyunları'nı kalbinizde taşıdınız. Paris sokaklarında ve Fransa'nın her yerinde eşi benzeri olmayan bir atmosfer oluşturdunuz." ifadelerini kullandı.

Yoğun Katılım

Etkinliğe 70 bin kişinin katılması beklenirken, güvenlik için 4 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi. Fransa, 2024 Olimpiyatları'nda ev sahipliği yapma onuruna sahip olacak.

Törende Fransız Milli Marşı La Marseillaise okundu ve çeşitli sanatçıların katılımıyla konser etkinliği başladı.

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