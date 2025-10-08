Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'e Protesto: Aktivistlerin Serbest Bırakılması Talebi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısıyla protesto düzenlendi.

Eylem ve talepler

Eylemciler, Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.30'dan itibaren toplandı. Gösteride katılımcılar, İsrail'in filolara yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin tamamının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Alanı dolduran gruplar, üzerinde Macron: Soykırımı durdur ve Özgür Filistin yazılı büyük afişler açtı; protestocular taleplerini sloganlarla dile getirdi.

Konuşmalar, muamele iddiaları ve ritüel

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız aktivistler yaptıkları konuşmalarda, İsrail makamlarının kendilerine kötü muamele uyguladığını öne sürdü ve İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerin durumuna dikkat çekti.

Gösteride, sembolik bir an olarak dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Katılımcılar

İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra bu hafta Fransa'ya dönen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, AP'nin Fransız Milletvekili Emma Fourreau, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Marie Mesmeur ve Fransız doktor Andre Pascal da aralarında olmak üzere pek çok isim gösteriye katıldı.

Eylem, katılımcıların taleplerini yüksek sesle dile getirmesi ve destek yürüyüşleriyle sona erdi.