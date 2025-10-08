Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud ve Özgürlük Filosu aktivistlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:34
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'e Protesto: Aktivistlerin Serbest Bırakılması Talebi

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistlerinin serbest bırakılması çağrısıyla protesto düzenlendi.

Eylem ve talepler

Eylemciler, Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda yerel saatle 18.30'dan itibaren toplandı. Gösteride katılımcılar, İsrail'in filolara yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin tamamının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Alanı dolduran gruplar, üzerinde Macron: Soykırımı durdur ve Özgür Filistin yazılı büyük afişler açtı; protestocular taleplerini sloganlarla dile getirdi.

Konuşmalar, muamele iddiaları ve ritüel

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız aktivistler yaptıkları konuşmalarda, İsrail makamlarının kendilerine kötü muamele uyguladığını öne sürdü ve İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerin durumuna dikkat çekti.

Gösteride, sembolik bir an olarak dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Katılımcılar

İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra bu hafta Fransa'ya dönen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, AP'nin Fransız Milletvekili Emma Fourreau, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Marie Mesmeur ve Fransız doktor Andre Pascal da aralarında olmak üzere pek çok isim gösteriye katıldı.

Eylem, katılımcıların taleplerini yüksek sesle dile getirmesi ve destek yürüyüşleriyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?