Paris'te Smotrich Galası İçin İptal Başvurusu

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Galası İçin İptal Başvurusu

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te katılmayı planladığı gala, iptal edilmesi amacıyla mahkemeye taşındı.

Avukat Rafik Chekkat Açıklama Yaptı

Fransız avukat Rafik Chekkat, X platformunda yaptığı duyuruda, "Sonsuza kadar İsrail" isimli kuruluşun düzenlediği galanın iptali için Paris İdari Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu belirtti.

Duruşma Tarihi ve Protestolar

Chekkat, galanın iptaline ilişkin duruşmanın, yarın yerel saat ile 15.30'da Paris'te gerçekleştirileceğini vurguladı. Ayrıca Fransa'daki birçok dernek ve topluluğun, galanın iptali için aynı gün başkentte gösteri düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Politik Talepler ve Ortak Açıklama

Fransa'daki muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI)'dan Milletvekili Thomas Portes, geçtiğimiz ay Paris Emniyet Müdürlüğü'ne galanın iptali için resmi bir talepte bulunmuştu. Ayrıca, Fransız İnsan Hakları Birliği, Fransa Filistin Dayanışma Derneği ve bazı diğer kuruluşlar, 4 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada, galanın iptal edilmesini istemişlerdi.