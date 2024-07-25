Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris'te Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Gerçekleşti

2024 Paris Olimpiyatları öncesinde düzenlenen zirvede spor ve sürdürülebilirlik teması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:54
Paris'te Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Gerçekleşti

Paris'te Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Düzenlendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach öncülüğünde önemli bir zirve gerçekleştirildi.

İlk Uluslararası Zirve

Sürdürülebilir kalkınma ile spor arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan bu organizasyon, Paris'te 500'den fazla katılımcının yer aldığı uluslararası bir platform oluşturdu. Zirve, devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla dikkat çekti.

Emmanuel Macron'dan Vurgu

Macron, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası spor kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür etti. "Spor, ortak sorunlarımız için çözümler sunmalı ve gelecek nesil sporculara eğitim, sağlık ve beslenme konularında yatırım yapmayı hedeflemelidir," ifadelerini kullandı.

Thomas Bach'tan Çağrı

Bach, sporun sadece bir etkinlik olmadığını, sağlık, kaynaşma ve barış için önemli bir araç olduğunu belirtti. Ayrıca, "Dünyayı sporla daha iyi bir yer kılmak için bize katılın" çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir Hedefler İçin Destek

Bach, IOC'nin Olimpiyat Dayanışması için belirlediği bütçeyi yüzde 10 artırarak 2025-2028 döneminde 650 milyon dolara çıkaracaklarının sözünü verdi. Bu kaynak, ulusal olimpiyat komitelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını destekleyecek.

Diğer Spor Liderlerinin Katkıları

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda okullarda bin futbol sahası yapma taahhüdünde bulundu. Ayrıca NBA yöneticisi Mark Tatum, Afrika'da gençlerin sporla buluşması için önümüzdeki 10 yılda bin basketbol sahası inşa edeceklerini açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları Hazırlıkları

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu büyük organizasyon, 206 delegasyondan 10.500 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve açılış törenine 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor