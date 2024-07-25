Paris'te Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Gerçekleşti

Paris'te Sürdürülebilir Kalkınma için Spor Zirvesi Düzenlendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach öncülüğünde önemli bir zirve gerçekleştirildi.

İlk Uluslararası Zirve

Sürdürülebilir kalkınma ile spor arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan bu organizasyon, Paris'te 500'den fazla katılımcının yer aldığı uluslararası bir platform oluşturdu. Zirve, devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla dikkat çekti.

Emmanuel Macron'dan Vurgu

Macron, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası spor kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür etti. "Spor, ortak sorunlarımız için çözümler sunmalı ve gelecek nesil sporculara eğitim, sağlık ve beslenme konularında yatırım yapmayı hedeflemelidir," ifadelerini kullandı.

Thomas Bach'tan Çağrı

Bach, sporun sadece bir etkinlik olmadığını, sağlık, kaynaşma ve barış için önemli bir araç olduğunu belirtti. Ayrıca, "Dünyayı sporla daha iyi bir yer kılmak için bize katılın" çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir Hedefler İçin Destek

Bach, IOC'nin Olimpiyat Dayanışması için belirlediği bütçeyi yüzde 10 artırarak 2025-2028 döneminde 650 milyon dolara çıkaracaklarının sözünü verdi. Bu kaynak, ulusal olimpiyat komitelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını destekleyecek.

Diğer Spor Liderlerinin Katkıları

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda okullarda bin futbol sahası yapma taahhüdünde bulundu. Ayrıca NBA yöneticisi Mark Tatum, Afrika'da gençlerin sporla buluşması için önümüzdeki 10 yılda bin basketbol sahası inşa edeceklerini açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları Hazırlıkları

Fransa, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu büyük organizasyon, 206 delegasyondan 10.500 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve açılış törenine 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.