Paris'te Suriye'de Baas Rejiminin Devrilişi Coşkuyla Kutlandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı.

Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan birçok kişi, Baas rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı. Elinde Suriye devrimi bayrakları ve "Demokratik Suriye için 2254 sayılı karar" pankartları taşıyan göstericiler, devrimi kutlamak için bir araya geldi.

Yüzlerine Suriye devrimi bayrakları çizen eylemciler, Suriye için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uyulması çağrısında bulundu. Meydandaki Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıkarak devasa bir Suriye devrimi bayrağı açan eylemciler, anlamlı bir gösteri gerçekleştirdi.