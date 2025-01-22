Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi

Fransa’nın başkenti Paris'te, ülke genelindeki toplu işten çıkarmalara karşı büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Genel İş Sendikası (CGT) tarafından organize edilen gösteri, Ekonomi Bakanlığı önünde yapıldı.

Protesto, yerel saat ile 11.00'de başladı ve katılımcılar, Fransız sanayi sektöründeki istihdamın korunması çağrısında bulundu. Göstericiler, CGT bayrakları eşliğinde, ülke genelinde yaklaşık 300 bin çalışanı etkileyecek işten çıkarmaların durdurulmasını talep etti.

CGT Üyesi Hükümete Seslendi

Gösteride, AA muhabirine konuşan CGT üyesi Myriam Lebkiri, sanayi sektöründe iş güvenliğini sağlamak için hükümetten daha fazla bütçe ve politika geliştirmesini istedi.

Lebkiri, CGT’nin, toplu işten çıkarmalara karşı harekete geçmesini istemiş olduğu hükümetin bu konudaki sessizliğini eleştirirken, firmalara koşulsuz verilen kamu desteklerine de dikkat çekti.