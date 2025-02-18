Paris'te Ukrayna için Kritik Görüşmeler Başlıyor

Paris'te Ukrayna İçin Önemli Görüşmeler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın Paris'te Ukrayna konusunda önemli görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Macron, gazetecilere verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna savaşının gündemini değerlendirdi.

Dün Paris'te gerçekleşen Ukrayna Zirvesi’nin, savaşla ilgili atılması gereken adımları ele almak açısından kritik olduğunu belirten Macron, zirve sırasında ABD'nin bu meseledeki pozisyonunun alınmadığını ifade etti. Ayrıca Macron, zirve öncesi ve sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yararlı bir diyaloğu yeniden başlatabileceğine inandığını da dile getirdi.

Macron, yarın Fransa’da Ukrayna ile ilgili Avrupa devletleri dahil bazı ülkeler arasında görüşmelerin yapılacağını vurguladı. 17 Şubat'ta gerçekleşen zirveye katılan ülkelerin kalıcı ve sağlam barış elde etme konusunda hemfikir olduğunu bildiren Macron, sadece basit bir ateşkesin çatışmaları çözmeyeceğini, bunun yanı sıra toprak meseleleri ve güvenlik teminatlarının da ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'yı ilgilendiren tartışmalara Ukrayna'nın da katılması gerektiğini vurgulayan Macron, hiçbir görüşmenin Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusundaki tercihlerinin önüne geçemeyeceğini ifade etti.

Rusya'nın Tehdit Algısı

Macron, Rusya'nın Avrupalılar için "varoluşsal" tehdit oluşturduğunu ve Fransa'nın bölgeye birlik göndermeyi planlamadığını belirtti. Gelecekte Ukrayna'nın korunmasına yönelik adımlar arasında Ukraynalıların silahlandırılması, çatışma olmayan bölgelere uzman veya birlik gönderilmesi ve barış müzakereleri kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle sınırda barış operasyonlarının yürütülmesi önerileri üzerine durdu.

Öte yandan Macron, dün önde gelen Avrupa devletlerinin katılıp katıldığı olağanüstü güvenlik zirvesine ev sahipliği yaptı.