Paris'te UNESCO'da "Cengiz Aytmatov ve UNESCO" konferansı

Paris'te "Cengiz Aytmatov ve UNESCO: Dünyayı Birleştiren Ortak Miras" konferansı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde "Cengiz Aytmatov ve UNESCO: Dünyayı Birleştiren Ortak Miras" başlıklı bir konferans düzenlendi. Etkinliğe Kırgızistan'ın UNESCO Daimi Temsilciliği ev sahipliği yaptı.

Açılış, film gösterimi ve evrensel miras vurgusu

Konferans, TÜRKSOY işbirliğinde gerçekleştirildi ve Aytmatov'un yaşamını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Kırgızistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadyk Sher-Niyaz, gösterimin Aytmatov'un mirasının hâlâ hissedildiğini göstermek amacıyla yapıldığını belirtti.

Sher-Niyaz, gösterim hakkında şunları söyledi: "Bu filmi izlediğimde evime dönmüş gibi hissettim. Aytmatov, daima insanlar, çalışanlar ve annelerden bahsetti. Bizlere miras bıraktıklarıyla gurur duyabiliriz." Ayrıca yazarın günümüz koşullarında insanlığa yol gösterdiğini vurgulayarak, "Bu karmaşık dönemde, tüm insanlığa yol gösterdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Sher-Niyaz, konferansa katkılarından ötürü Büyükelçi Gülnur Aybet'e teşekkür etti.

Gülnur Aybet: "20. yüzyılın en büyük seslerinden biri"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Aytmatov için "20. yüzyılın en büyük seslerinden biri" değerlendirmesinde bulundu. Aybet, "Cengiz Aytmatov yalnızca Kırgız edebiyatının en önde gelen romancılarından biri değil, aynı zamanda Türk dünyasının ve dünya edebiyatının da önemli şahsiyetlerinden biridir." dedi ve yazarın eserlerinin 170 dile çevrildiğini hatırlattı.

Aybet, Aytmatov'un eserlerinin barış ve dayanışma mesajları taşıdığını belirterek, yazarın kalemini şu sözlerle niteledi: "Ortak hafızanın derinliğinden beslenen kalemi, insanlığın ortak sorunlarına evrensel yanıtlar arayan bir vicdan gibi konuşuyor." Ayrıca Aytmatov'un insan, doğa ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri felsefi bir bakışla ele aldığını söyledi.

Diğer katılımcıların değerlendirmeleri

Azerbaycan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Elman Abdullayev konferansta bulunmaktan duyduğu onuru belirterek, Aytmatov'un fikirlerinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı: "Aytmatov, yalnızca Kırgız halkının değil, tüm insanlığın gururu."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Aytmatov'u milletler arası köprü kuran bir hümanist olarak tanımladı. Raev, yazarın eserlerinin Orta Asya'yı dünyaya açtığını ve insan onuru, doğa ile barışı öne çıkardığını belirtti. Raev, Aytmatov'un yarattığı "mankurt" fenomeninin; köklerinden koparılan, hafızasını ve kimliğini yitiren insanın trajedisini çarpıcı biçimde ortaya koyduğunu söyledi ve bu kavramın geçmişiyle bağını kaybeden toplumlara yönelik güçlü bir uyarı olduğunu vurguladı.

Samsun Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Aytmatov'u yalnızca bir yazar değil, insanların kalbine dokunan ve geleceğe ışık tutan bir bilge olarak nitelendirdi. Topsakal, yazarın kalemiyle hem bireysel hikayeleri hem de Türk milletinin ortak hafızasını ve insanlığın evrensel değerlerini dile getirdiğini kaydetti.

Aytmatov'un oğlu Eldar Aytmatov ise UNESCO'nun farklı milletleri kültür yoluyla birleştirme görevine dikkat çekerek, babasının yaşamı boyunca hikayeleriyle aynı şeyi yaptığını ve sözlerinin bugün yaşanan karmaşık dönemlerde bir kez daha anlam kazandığını dile getirdi.

Katılım ve kapanış

Konferansa ayrıca Kazakistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Askar Abdrakhmanov, Tacikistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dilshod Kamolzoda Rahim, Türkmenistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Maksat Chariev, Özbekistan'ın UNESCO Daimi Temsilcisi Kamol Mukhtarov ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, Aytmatov'un eserlerinin evrensel değerlerinin ve kültürel hafızanın korunmasının önemine ilişkin ortak vurgularla sona erdi.

