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Paris'ten Olimpiyat Uyarısı: Araç Kullanmayın

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için araç kullanımını azaltma çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:48
Paris'ten Olimpiyat Uyarısı: Araç Kullanmayın

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden Kritik Duyuru

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına kısa bir süre kala, Paris Emniyet Müdürlüğü trafikte yaşanabilecek sorunlara karşı önemli bir uyarıda bulundu. Emniyet yetkilileri, açılış töreni dolayısıyla yarın trafiğin oldukça yoğun ve zorlayıcı olacağını belirtti.

Trafiğe Çıkmaktan Kaçının

Açıklamada, araç sahiplerine hitaben, şehirdeki ulaşım kısıtlamalarının göz önünde bulundurularak araç kullanmamaları önerildi. Yaklaşık 320 bin izleyici ve birçok sporcunun katılacağı tören nedeniyle Paris’teki yolların yoğunlaşacağı vurgulandı. Ayrıca devlet ve hükümet başkanları için düzenlenecek kortejlerin trafik akışında aksamaya sebep olabileceği ifade edildi.

Ulaşım Uygulaması Önerisi

Ile-de-France bölgesinde ulaşım hizmetlerini yöneten STIF şirketinin Başkan Yardımcısı Gregoire de Lasteyrie, vatandaşların ve turistlerin, sürekli güncellenen bir ulaşım uygulamasını indirmeleri gerektiğini söyledi. "2024 Paris Toplu Taşıma" uygulaması ile katılımcıların etkinlik yerlerine en hızlı şekilde ulaşabilecekleri aktarıldı.

Güvenlik ve Ulaşım Alanında Önlemler

Ayrıca, güvenlik önlemleri gereği bazı metro hatlarının veya istasyonlarının kapatılabileceği hatırlatıldı. Lasteyrie, uygulamanın saat başı yol durumunu güncelleyerek toplu taşıma kullanıcılarının mağduriyet yaşamalarını engellemek istediklerini ifade etti.

Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni Hakkında

Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler için özel bir törenle yapılacak. Bu açılış, olimpiyat tarihine geçecek bir kararla, stadyum dışında, Sen Nehri kıyısında yer alacak. Paris'te, 100 yıl aradan sonra düzenlenen bu organizasyona 16 milyon turistin katılması bekleniyor ve toplamda 10 bin 500 sporcu 206 delegasyondan mücadele edecek.

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