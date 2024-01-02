Park halindeki İETT otobüsüne kamyon çarptı: 9 yaralı

Şişli'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsü, inşaat alanının önünde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüs şoförü Ö.Ç. ve 8 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeninin araştırıldığı belirtildi.





Şişli'de bir İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi geldi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü.





Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle otobüs hurdaya döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.