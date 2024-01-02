Park halindeki İETT otobüsüne kamyon çarptı: 9 yaralı

Şişli'de İETT otobüsü, inşaat alanının önünde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Park halindeki İETT otobüsüne kamyon çarptı: 9 yaralı
Yayın Tarihi:

Şişli'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsü, inşaat alanının önünde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonucu otobüs şoförü Ö.Ç. ve 8 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeninin araştırıldığı belirtildi.

kaza

Şişli'de bir İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 8 yolcu yaralandı. 

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi geldi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye götürüldü. 

kaza

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle otobüs hurdaya döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkanlar
Diyanet İşleri personel alımı duyurusu geldi! KPSS'den 60-62-65 puan alanlar hemen başvurabilecek Diyanet İşleri personel alımı duyurusu geldi! KPSS'den 60-62-65 puan alanlar hemen başvurabilecek
Başvuru için son 48 saat! Erteleyenler tam 50 bin TL fazladan ödeyecek! Başvuru için son 48 saat! Erteleyenler tam 50 bin TL fazladan ödeyecek!
2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor 2024 mevduat hesabı güncellemesi! Son 15 senenin zirvesi yaşanıyor
Çok Okunanlar
YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı YSK'dan açıklama: Yerel seçim süreci resmen başladı Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu Japonya'yı 7,6 büyüklüğünde deprem vurdu: Ölü ve yaralı sayısı belli oldu Kızıldeniz'de petrol krizi: ABD ile İran arasında restleşme! Kızıldeniz'de petrol krizi: ABD ile İran arasında restleşme! MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi! Kafes-27 Operasyonu ile 'Şahinler' suç örgütü çökertildi! Kafes-27 Operasyonu ile 'Şahinler' suç örgütü çökertildi! Güney Koreli ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı Güney Koreli ana muhalefet lideri bıçaklı saldırıya uğradı