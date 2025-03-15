Parola Vatan: Sıfır Terör Bu Akşam TRT'de

Türkiye'nin zulme uğrayan Suriye halkına yönelik insani politikasını ele alan Parola Vatan: Sıfır Terör belgeseli, bu akşam TRT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Belgesel, göç dalgası ve terörle mücadele konusunda verilen küresel ölçekli mücadeleyi derinlemesine inceliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgeselin ilk bölümü yarın saat 21.00'de TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT Kürdi kanallarında izlenebilecek. Ayrıca, yarın saat 01.30 ve 13.30'da TRT 1'de, akşam saat 21.00'de ise TRT Haber'de tekrar gösterilecek.

Belgesel, Suriye iç savaşının 14 yıllık sürecini Türkiye'nin insani ve stratejik mücadelesi üzerinden anlatıyor. Bu süreçte Türkiye'nin yürüttüğü insani politika ve teröre karşı verdiği mücadeleye dair önemli bilgiler sunuluyor.

TRT Belgesel'in iki bölümden oluşan yapımının her biri 52 dakika. Hakan Çakır yönetiminde hazırlanan belgeselde, Suriye halkının 15 Mart 2011'de başlayan özgürlük mücadelesi, Esed Rejimi'nin uyguladığı zulüm, insanlık suçları ve ilgili küresel güçler ile terör örgütlerinin etkileri arşiv görüntüleri, tanıklıklar ve uzman görüşleriyle izleyicilere aktarılıyor.

Ayrıca, belgesel Türkiye ve Suriye halklarının tarihi kardeşlik bağlarına da dikkat çekiyor.