Paşalimanı Adası'nda Orman Yangını: Erdek'te Müdahale

Balıkesir'in Erdek ilçesi Paşalimanı Adası'nda başlayan yangın tarım arazisinden ormana sıçradı; itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:58
Erdek Harmanlı Mahallesi'nde tarım arazisinden ormana sıçradı

Paşalimanı Adası'nda, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi yakınlarında bir tarım arazisinde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve etkili rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

