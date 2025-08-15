Paşalimanı Adası'nda Orman Yangını: Erdek'te Müdahale

Paşalimanı Adası'nda orman yangını: Müdahale sürüyor

Erdek Harmanlı Mahallesi'nde tarım arazisinden ormana sıçradı

Paşalimanı Adası'nda, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi yakınlarında bir tarım arazisinde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve etkili rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

