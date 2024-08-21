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Pasifik Adaları Forumu'nun Yeni Kaledonya Ziyareti İptal Edildi

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarına yönelik artan çatışmalar, Pasifik Adaları Forumu'nun ziyaretiyi erteledi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:53
Pasifik Adaları Forumu'nun Yeni Kaledonya Ziyareti İptal Edildi

Pasifik Adaları Forumu Misyonu Ziyareti İptal Edildi

Pasifik Adaları Forumu'nun (APF) Yeni Kaledonya'ya yapacağı ziyareti, yerel hükümet ve Fransa arasındaki anlaşmazlık sebebiyle ertelendi. Roch Wamytan, Kongre Başkanı olarak yaptığı açıklamada, Fransa'nın misyonun programını etkilemeye çalıştığını dile getirdi.

Olayların Arka Planı

Fransa, Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlılarına yönelik baskılarını sürdürürken, Mayıs ayından bu yana 11 kişinin hayatını kaybettiği olaylar hakında APF'nin soruşturma yürütmesini talep etmişti. APF tarafından yapılan bir açıklamada, ziyaretin ertelenme nedeni olarak "prosedür ve protokol sorunları" gösterildi.

Eleştiriler ve Tepkiler

Wamytan, Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Veronique Roger-Lacan'ın açıklamalarını da eleştirerek, bu tutumun sömürgeci bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Özellikle, Fransız yetkililerin bağımsızlık yanlısı hükümet olmadan misyonu karşılama isteğine itiraz etti.

Fransız Hükümetinin Attığı Adımlar

Fransız hükümeti, yerli halkın seçimlerdeki nüfuzunu azaltmak amacıyla bir anayasal reform tasarısı geliştirmişti. Ancak bu tasarının, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı olduğunu belirten Kanaklar, bu değişikliği protesto etmekte ve bağımsızlık taleplerini sürdürmektedirler.

Referandumlar ve Gelecekteki Gelişmeler

Yeni Kaledonya'da 2018, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bağımsızlık referandumlarından "hayır" oyu çıkmıştı. Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS), Fransa'nın seçimlardaki etkisine karşı çıkarak, 2021 referandumunu boykot etmişti.

Gelecek gelişmeler, August 26-30 tarihlerinde yapılacak Pasifik Adaları Forumu Zirvesi’nde ele alınacaktır.

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