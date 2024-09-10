Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan Ulaşımının Açılmasına Hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım yollarının 'Barış Kavşağı' projesi çerçevesinde açılmasına hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:36
Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan Ulaşımının Açılmasına Hazır

Ermenistan'dan Yola Çıkış

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım yollarının 'Barış Kavşağı' projesi çerçevesinde yeniden açılmasına hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, bu duyuruyu 'Erivan Diyaloğu 2024' forumunun açılışında, 9-11 Eylül tarihleri arasında Erivan'da gerçekleştirilen etkinlikte yaptı.

Barış Anlaşması Üzerine Açıklamalar

Paşinyan, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, Azerbaycan ile yapılacak bir barış anlaşması üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını belirtti. Anlaşma taslağında, tarafların müzakereleri ortak bir mekanizma üzerinden sürdürecek bir düzenleme yer aldığını ifade etti.

"Barış ve İlişkilerin Tesisi Anlaşması'nı en kısa sürede imzalamaya hazırız," diyen Paşinyan, anlaşmanın ardından diplomatik ilişkilerin kurulmasının da önünün açılacağını ekledi. Ayrıca, Azerbaycan ile sağlanan bazı mutabakat maddeleri arasında uluslararası anlaşmaların geçerliliğinin vurgulandığına dikkat çekti.

Sınır Belirleme ve Ulaşım Koridorları

Azerbaycan ile sınır belirleme konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyleyen Paşinyan, ilgili yönetmeliğin iki ülke tarafından imzalandığını ve Ermenistan'ın iç onay sürecinde olduğunu aktardı. Bu yönetmeliğin, 1991 Almatı Bildirgesi temelinde yürütüleceği belirtildi.

Barış Kavşağı Projesinin Avantajları

Ermenistan'ın yeni 'Barış Kavşağı' projesi ile bölgedeki demir yolu ve otoyolların yanı sıra elektrik ve doğalgaz hatlarının da açılmasının hedeflendiği kaydedildi. Paşinyan, projenin sadece Ermenistan ile Azerbaycan için değil, aynı zamanda Türkiye, İran, Rusya ve Avrupa arasındaki ulaşım bağlantıları için de önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Güvenlik Konusundaki Endişeler

Paşinyan, yolların güvenliğinin sağlanmasında üçüncü ülkelerin veya güçlerin müdahalesine karşı olduklarını belirtti. Yolların garantörlüğünün, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirgede Ermenistan'a verildiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı