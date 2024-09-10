Paşinyan, Azerbaycan ile Nahçıvan Ulaşımının Açılmasına Hazır

Ermenistan'dan Yola Çıkış

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım yollarının 'Barış Kavşağı' projesi çerçevesinde yeniden açılmasına hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, bu duyuruyu 'Erivan Diyaloğu 2024' forumunun açılışında, 9-11 Eylül tarihleri arasında Erivan'da gerçekleştirilen etkinlikte yaptı.

Barış Anlaşması Üzerine Açıklamalar

Paşinyan, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, Azerbaycan ile yapılacak bir barış anlaşması üzerinde büyük ölçüde mutabakat sağlandığını belirtti. Anlaşma taslağında, tarafların müzakereleri ortak bir mekanizma üzerinden sürdürecek bir düzenleme yer aldığını ifade etti.

"Barış ve İlişkilerin Tesisi Anlaşması'nı en kısa sürede imzalamaya hazırız," diyen Paşinyan, anlaşmanın ardından diplomatik ilişkilerin kurulmasının da önünün açılacağını ekledi. Ayrıca, Azerbaycan ile sağlanan bazı mutabakat maddeleri arasında uluslararası anlaşmaların geçerliliğinin vurgulandığına dikkat çekti.

Sınır Belirleme ve Ulaşım Koridorları

Azerbaycan ile sınır belirleme konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyleyen Paşinyan, ilgili yönetmeliğin iki ülke tarafından imzalandığını ve Ermenistan'ın iç onay sürecinde olduğunu aktardı. Bu yönetmeliğin, 1991 Almatı Bildirgesi temelinde yürütüleceği belirtildi.

Barış Kavşağı Projesinin Avantajları

Ermenistan'ın yeni 'Barış Kavşağı' projesi ile bölgedeki demir yolu ve otoyolların yanı sıra elektrik ve doğalgaz hatlarının da açılmasının hedeflendiği kaydedildi. Paşinyan, projenin sadece Ermenistan ile Azerbaycan için değil, aynı zamanda Türkiye, İran, Rusya ve Avrupa arasındaki ulaşım bağlantıları için de önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Güvenlik Konusundaki Endişeler

Paşinyan, yolların güvenliğinin sağlanmasında üçüncü ülkelerin veya güçlerin müdahalesine karşı olduklarını belirtti. Yolların garantörlüğünün, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirgede Ermenistan'a verildiğinin altını çizdi.