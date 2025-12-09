DOLAR
Paşinyan Berlin'de: Steinmeier ile Görüştü — Ermenistan-Azerbaycan Barış Süreci

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü; görüşmede Almanya-Ermenistan ilişkileri ve Ermenistan-Azerbaycan barış süreci ele alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:04
Paşinyan Berlin'de Steinmeier ile Görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Görüşmede neler konuşuldu?

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Almanya-Ermenistan ilişkileri, Avrupa'daki mevcut durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreci ele alındı.

Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik adımların önemini vurguladı.

Gündem ve sonraki adımlar

Paşinyan, akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek. İki başbakanın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Görüşme, bölgesel barış ve iş birliği çabalarının Almanya ile sürdürülen diplomatik temaslarla nasıl ilerleyeceğine dair önemli işaretler taşıyor.

