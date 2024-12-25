Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye

Paşinyan'ın Taziye Mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Kazada Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Paşinyan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığında bulundu. Mesajında, "Bakü-Grozni uçuşunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Günlük yaşamlarını sürdüren insanları etkileyen bu trajedi, üzüntüye sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Kaza Bilgileri

Bugün, Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 5'i mürettebat olmak üzere 32'si kazadan kurtulmayı başardı.