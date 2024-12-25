DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:08
Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye

Paşinyan'ın Taziye Mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Kazada Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Paşinyan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığında bulundu. Mesajında, "Bakü-Grozni uçuşunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Günlük yaşamlarını sürdüren insanları etkileyen bu trajedi, üzüntüye sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Kaza Bilgileri

Bugün, Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 5'i mürettebat olmak üzere 32'si kazadan kurtulmayı başardı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek