Paşinyan: Türkiye ile Diyalog İlerliyor, Erdoğan’la Sık Görüşüyoruz

Paşinyan, Orbeli Forumu 2025'te Türkiye ile ilişkilerin normalleşme yolunda olduğunu ve Erdoğan ile sık görüştüklerini açıkladı; Mirzoyan da diyalogdan umutlu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:22
Paşinyan: Türkiye ile Diyalog İlerliyor, Erdoğan’la Sık Görüşüyoruz

Paşinyan: Türkiye ile Diyalog İlerliyor, Erdoğan’la Sık Görüşüyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Orbeli Forumu 2025'te yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini söyledi. Paşinyan, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Orbeli Forumu 2025: Bölgesel Barış ve İş Birliği

Başkent Erivan’da başlayan "Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası" başlıklı Orbeli Forumu 2025 devam ediyor. Konferansa Azerbaycan ve Türkiye dahil 17 ülkeden temsilciler katılıyor. Etkinlik, bölgede tesis edilen barışın pekiştirilmesi, iletişim yolları ile altyapıların geliştirilmesi ve yeni iş birliği formatlarının oluşturulmasını hedefliyor.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde doğru yönde ilerliyoruz

Paşinyan foruma hitaben yaptığı konuşmada, bölgedeki tüm ülkelerle kurumsal düzeyde temasların oluştuğunu belirtti. Geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının olmadığını hatırlatan Paşinyan, bu yeni sürecin bölgesel iş birliği açısından önemine dikkat çekti. Paşinyan, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler doğru yönde ilerliyor" ifadesini kullandı.

Başbakan ayrıca, "Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye’de bulundum ve Sayın Erdoğan’ı gelecek yıl Erivan’da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir" dedi.

Barış süreci stratejik mutabakat aşamasında

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin stratejik bir anlaşma aşamasında olduğunu aktardı. Başbakan, anlaşmanın özünü şu şekilde özetledi: "Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 Almatı Beyannamesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor, Washington Beyannamesi temelinde bölgesel iletişim kanallarını açıyor, üzerinde mutabık kalınmış düzenlemelere göre sınır belirleme sürecini yürütüyor ve birbirlerini kendi hallerine bırakıyor. Bu vizyon, paraflanmış barış anlaşmasında da yer alıyor."

Paşinyan, tesis edilen barışın her gün özen gerektirdiğini belirterek, "Bu konuda Ermenistan hükümetinin ve halkının iradesi sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan: Diyalog yoğun ve yapıcı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da bölgesel barış süreci ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mirzoyan, "Türkiye ile son derece yoğun bir diyalog yürütüyoruz ve bu süreçte kademeli olarak somut sonuçlar elde edebileceğimiz konusunda oldukça iyimserim" dedi.

Mirzoyan, ilişkilerin Azerbaycan’la yürütülen çalışmaların yansıması olduğunu belirterek, yıllarca kapalı kalan sınır kapılarına rağmen insanların üçüncü ülkeler aracılığıyla seyahat edip ticaret yaptığını ifade etti: "Sorun, bunun üçüncü ülkeler aracılığıyla gerçekleşmesiydi."

Bakan ayrıca uçuş düzenlemelerine değinerek, "Ermenistan ve Türkiye arasında zaten uçuşlar yapılıyor. Erivan, Gümrü ve İstanbul arasında seferlerin artırılması konusunda mutabakat sağlandı, hatta gelecekte Ankara uçuşları da olabilir" dedi.

ERMENİSTAN'IN BAŞKENTİ ERİVAN'DA DÜN BAŞLAYAN "BARIŞ VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İNŞASI" BAŞLIKLI...

ERMENİSTAN'IN BAŞKENTİ ERİVAN'DA DÜN BAŞLAYAN "BARIŞ VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İNŞASI" BAŞLIKLI ORBELİ FORUMU 2025 DEVAM EDİYOR.

ERMENİSTAN'IN BAŞKENTİ ERİVAN'DA DÜN BAŞLAYAN "BARIŞ VE ÇOK TARAFLI İŞ BİRLİĞİ İNŞASI" BAŞLIKLI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
2
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
3
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
4
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
5
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
6
Niğde'de Oto Galeri Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
7
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi