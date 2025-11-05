Paşinyan: Türkiye ile Diyalog İlerliyor, Erdoğan’la Sık Görüşüyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Orbeli Forumu 2025'te yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini söyledi. Paşinyan, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Orbeli Forumu 2025: Bölgesel Barış ve İş Birliği

Başkent Erivan’da başlayan "Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası" başlıklı Orbeli Forumu 2025 devam ediyor. Konferansa Azerbaycan ve Türkiye dahil 17 ülkeden temsilciler katılıyor. Etkinlik, bölgede tesis edilen barışın pekiştirilmesi, iletişim yolları ile altyapıların geliştirilmesi ve yeni iş birliği formatlarının oluşturulmasını hedefliyor.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde doğru yönde ilerliyoruz

Paşinyan foruma hitaben yaptığı konuşmada, bölgedeki tüm ülkelerle kurumsal düzeyde temasların oluştuğunu belirtti. Geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının olmadığını hatırlatan Paşinyan, bu yeni sürecin bölgesel iş birliği açısından önemine dikkat çekti. Paşinyan, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler doğru yönde ilerliyor" ifadesini kullandı.

Başbakan ayrıca, "Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye’de bulundum ve Sayın Erdoğan’ı gelecek yıl Erivan’da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir" dedi.

Barış süreci stratejik mutabakat aşamasında

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin stratejik bir anlaşma aşamasında olduğunu aktardı. Başbakan, anlaşmanın özünü şu şekilde özetledi: "Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 Almatı Beyannamesi temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor, Washington Beyannamesi temelinde bölgesel iletişim kanallarını açıyor, üzerinde mutabık kalınmış düzenlemelere göre sınır belirleme sürecini yürütüyor ve birbirlerini kendi hallerine bırakıyor. Bu vizyon, paraflanmış barış anlaşmasında da yer alıyor."

Paşinyan, tesis edilen barışın her gün özen gerektirdiğini belirterek, "Bu konuda Ermenistan hükümetinin ve halkının iradesi sarsılmazdır" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan: Diyalog yoğun ve yapıcı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da bölgesel barış süreci ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mirzoyan, "Türkiye ile son derece yoğun bir diyalog yürütüyoruz ve bu süreçte kademeli olarak somut sonuçlar elde edebileceğimiz konusunda oldukça iyimserim" dedi.

Mirzoyan, ilişkilerin Azerbaycan’la yürütülen çalışmaların yansıması olduğunu belirterek, yıllarca kapalı kalan sınır kapılarına rağmen insanların üçüncü ülkeler aracılığıyla seyahat edip ticaret yaptığını ifade etti: "Sorun, bunun üçüncü ülkeler aracılığıyla gerçekleşmesiydi."

Bakan ayrıca uçuş düzenlemelerine değinerek, "Ermenistan ve Türkiye arasında zaten uçuşlar yapılıyor. Erivan, Gümrü ve İstanbul arasında seferlerin artırılması konusunda mutabakat sağlandı, hatta gelecekte Ankara uçuşları da olabilir" dedi.

