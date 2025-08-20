Patara Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği: Işıklarla Tarihe Yolculuk

TALİP DEMİRCİ - Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini farklı bir deneyime davet ediyor.

Geçmişin izleri ışıkla buluşuyor

Milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara; meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerleri ve kent kapısıyla dikkat çekiyor.

Antik kentin sembol yapılarından olan 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısı, kentin geçmişteki ihtişamını gözler önüne seriyor. Meclis Binası, Zafer Takı, Deniz Feneri, Antik Tiyatro, Hamam, Yol Kılavuz Anıtı ve tapınaklar, taş dokusuyla aydınlatıldığında ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Kazılar ve gece ziyaretleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentte 12 ay süren kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar eşliğinde uygulamaya konulan gece müzeciliği ile Patara, akşam saatlerinde de kapılarını açık tutuyor. Işıklandırılan yapılar, tarih meraklıları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor; özellikle yaz aylarında yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle akşam ziyaretleri yoğun ilgi görüyor.

Ziyaretçiler ne diyor?

Tatilcilerden Selin Altınok, AA muhabirine Amasya'dan geldiklerini söyleyerek, "Özellikle yapılan ışıklandırılmayla buradaki tarihi yapılar büyüleyici görünüyor. O dönemde bile Likyalılar yapıları çok özenerek yapmışlar. Antik Tiyatrodaki ses o kadar hoşumuza gitti ki akustik ortamı ve ambiyansı çok güzeldi. Buraya bir daha gelmeyi çok isteriz." dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Eren Koçak ise gece müzeciliğinin başlamasını duyarak geldiğini belirterek, "Gündüzleri hava şartlarından dolayı gezmenin zorluğuna dikkat çekiyoruz. Gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmaları sayesinde akşam serinliği ile rahatça gezip görebiliyoruz. Işıkların vermiş olduğu ambiyans büyüleyici bir ortam katmış buraya. Herkese bu büyüleyici ortamı gezip görmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koçak, kentteki çalışmalar ve gece uygulamaları sayesinde ziyaretçi sayısında artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Patara Antik Kenti, aydınlatılmış tarihi yapıları ve devam eden kazı çalışmalarıyla hem akademik çevrelerin hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

