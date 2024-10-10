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Patates Tüketimi İçin Talep Yaratılmalı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, patates rekoltesinin artığını belirterek tüketimin artırılması için destek beklediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:31
Patates Tüketimi İçin Talep Yaratılmalı

Patates Tüketiminde Talep Oluşturma Çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl patates üretiminde önemli bir rekolte artışı yaşandığını belirterek, tüketimin artırılması için gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

İncelemeler ve Açıklamalar

Nevşehir'e çeşitli etkinliklere katılmak için gelen Bayraktar, Kavak beldesindeki doğal yeraltı soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu. Depoların yapılarını ve içeriklerini gözden geçiren Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Depoların Önemi ve Üretim Durumu

Bayraktar, Türkiye genelinde üretilen patateslerin, Nevşehir bölgesindeki yer altı depolarında saklanarak yıl boyunca tedarik edildiğini vurguladı. Bölgedeki tüf kayalarının, doğal bir nimete dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, bu depoların yaklaşık iki milyon ton patatesi depolama kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Hükümet ve Belediye Destekleri

Bu yıl patates rekoltesinin 6,5 milyon ton civarında olmasının öngörüldüğünü belirten Bayraktar, devletin patates arzında müdahale etmesini beklediğini ifade etti. "Talep oluşturmak önemli. Bu yıl belediyelerimizin, ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımı yapmasını önemsiyoruz" diyen Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin de benzer adımlar atmasının piyasayı olumlu etkileyeceğini söyledi.

Fiyat Farklarının Azaltılması Gerekiyor

Patatesin tarlada kilogram fiyatının 4 lira, marketlerde ise 14-15 lira olduğunu belirten Bayraktar, aradaki fiyat farkının azaltılması adına atılacak adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Üreticilerin maliyetin altında satış yapmasına rağmen tüketicinin uygun fiyatla patates alamadığını vurgulayan Bayraktar, kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti.

Örgütlenme ve Hal Kanunu Düzenlemeleri

Örgütlenmenin eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi için hal kanunun bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Aracıları devre dışı bıraktığımızda ve üretici örgütleri ile tedarik edilen ürünleri doğrudan pazarladığımızda, bu sorunları aşıp daha sağlıklı bir sistem oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kavak beldesinde kayadan oyma yeraltı doğal soğuk hava depolarında incelemede bulundu. Depoların yapısını ve ürünleri inceleyen Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecilerinden bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kavak beldesinde kayadan oyma yeraltı doğal soğuk hava depolarında incelemede bulundu. Depoların yapısını ve ürünleri inceleyen Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecilerinden bilgi aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel...

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kavak beldesinde kayadan oyma yeraltı doğal soğuk hava depolarında incelemede bulundu. Depoların yapısını ve ürünleri inceleyen Bayraktar, Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve depo işletmecilerinden bilgi aldı.

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