Patlayan Divertikül: İzmir Medical Point'te İki Aşamalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde tedavi gören Yasemin Karpuz, iki aşamalı cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonları gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı karın içine yayılan ciddi enfeksiyonu kontrol altına aldı.

Tanı ve acil müdahale

Ağustos ayının sonunda şiddetli karın ağrısı ile acile başvuran Karpuz’da kalın bağırsakta divertikül iltihabı tespit edildi. Birkaç gün içinde şikâyetlerinin artması üzerine yeniden başvurduğunda, bazı divertiküllerin patlaması sonucu karın içine enfeksiyon yayıldığı belirlendi ve acil ameliyat kararı alındı.

Ameliyat süreci

İlk ameliyatta hasarlı bağırsak bölümü çıkarılarak geçici bir kolostomi torbası oluşturuldu. Enfeksiyonun tamamen temizlenmesinden sonra ikinci ameliyatta bağırsak akışı doğal hâline döndürüldü ve kolostomi kapatıldı. Her iki operasyonun ardından Karpuz sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Uzman değerlendirmesi

Ballı: "Tablo acil müdahale gerektiriyordu" dedi. Ballı, divertiküler hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebileceğini ancak bazı durumlarda ani komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, şiddetli karın ağrısının önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Hasta deneyimi

Yasemin Karpuz, süreci şöyle aktardı: "Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurduğumda durumumun ciddiyetini fark etmemiştim. Yapılan tetkiklerde acil müdahale gerektiği söylendi. Ameliyatların ardından iyileşme sürecim düzenli kontrollerle ilerledi ve şu anda günlük yaşamıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum."

YASEMİN KARPUZ VE OP. DR. GÜLDEN BALLI