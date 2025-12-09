DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Patlayan Divertikül: İzmir Medical Point'te İki Aşamalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Ağustos'ta başlayan karın ağrısıyla hastaneye başvuran Yasemin Karpuz, iki aşamalı cerrahiyle patlayan divertikül nedeniyle oluşan karın içi enfeksiyonu atlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:55
Patlayan Divertikül: İzmir Medical Point'te İki Aşamalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Patlayan Divertikül: İzmir Medical Point'te İki Aşamalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde tedavi gören Yasemin Karpuz, iki aşamalı cerrahi müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Operasyonları gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülden Ballı karın içine yayılan ciddi enfeksiyonu kontrol altına aldı.

Tanı ve acil müdahale

Ağustos ayının sonunda şiddetli karın ağrısı ile acile başvuran Karpuz’da kalın bağırsakta divertikül iltihabı tespit edildi. Birkaç gün içinde şikâyetlerinin artması üzerine yeniden başvurduğunda, bazı divertiküllerin patlaması sonucu karın içine enfeksiyon yayıldığı belirlendi ve acil ameliyat kararı alındı.

Ameliyat süreci

İlk ameliyatta hasarlı bağırsak bölümü çıkarılarak geçici bir kolostomi torbası oluşturuldu. Enfeksiyonun tamamen temizlenmesinden sonra ikinci ameliyatta bağırsak akışı doğal hâline döndürüldü ve kolostomi kapatıldı. Her iki operasyonun ardından Karpuz sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Uzman değerlendirmesi

Ballı: "Tablo acil müdahale gerektiriyordu" dedi. Ballı, divertiküler hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebileceğini ancak bazı durumlarda ani komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, şiddetli karın ağrısının önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Hasta deneyimi

Yasemin Karpuz, süreci şöyle aktardı: "Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurduğumda durumumun ciddiyetini fark etmemiştim. Yapılan tetkiklerde acil müdahale gerektiği söylendi. Ameliyatların ardından iyileşme sürecim düzenli kontrollerle ilerledi ve şu anda günlük yaşamıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum."

YASEMİN KARPUZ VE OP. DR. GÜLDEN BALLI

YASEMİN KARPUZ VE OP. DR. GÜLDEN BALLI

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi