Patnos Belediyesi Hız Kesmeden: Alparslan Camii Çevresi Yenilendi

Patnos Belediyesi, olumsuz hava koşullarına rağmen İnönü Mahallesi'ndeki Alparslan Camii çevresinde kaplama ve çevre düzenlemesini tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:10
Hava şartlarına rağmen çalışmalar aralıksız sürüyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde belediye ekipleri, zorlaşan hava koşullarına rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Patnos Belediyesi, mevsim fark etmeksizin devam ettirdiği çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor.

İlçenin İnönü Mahallesinde yer alan Alparslan Camii çevresinde gerçekleştirilen kaplama ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Bölge, yapılan düzenlemelerle daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuştu.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, çalışmaların vatandaş odaklı bir anlayışla devam ettiğini vurgulayarak, "Bizim için hizmetin mevsimi olmaz. İlçemizin her köşesini hak ettiği görünüme kavuşturmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor." dedi.

Yapılan düzenlemeler mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Alparslan Camii çevresindeki çalışmanın ulaşımı kolaylaştırdığını ve mahallenin görünümünü güzelleştirdiğini belirtti.

Patnos Belediyesi’nin yıl boyunca sürdüğü bu hizmet anlayışı, ilçe genelinde takdir toplamaya devam ediyor.

