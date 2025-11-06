Patnos Life AVM İnşaatında Sona Gelindi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde inşası süren Patnos Life AVM projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına ulaştı. Modern mimarisiyle öne çıkan AVM, ilçenin ekonomik ve sosyal dokusuna yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı

Proje, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde istihdam yaratacak, yerel esnaf için yeni fırsatlar sunacak ve ziyaretçilere cazip bir buluşma noktası sağlayacak. Bünyesinde geniş alışveriş alanları, kafe ve restoranlar, sinema salonları, çocuk oyun parkları ile dinlenme alanları bulunuyor.

Beklenen etkiler

Tamamlandığında Patnos Life AVM, ilçenin sosyal yaşamını canlandırmayı ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin, yerel istihdama katkı sunması ve ziyaretçi trafiğini artırarak ticari hareketliliği güçlendirmesi bekleniyor.

