Patnos'ta 17 yaşındaki Berat Aslan, çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Patnos'ta 17 yaşındaki genç, çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Kaza anı akaryakıt istasyonu kameralarına yansıdı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, karşıya geçmek için yola koşan çocukları kurtarmaya çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Berat Aslan hayatını kaybetti.

Patnos-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Aslan, yeğenleri ve akrabalarının çocukları olan 4 kişiyi karşıya geçirmek için bekliyordu. Çocukların aniden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark eden Aslan, onları korumak için yola atladı.

Bu sırada, çocuklara çarpmamak için şerit değiştiren bir otomobil Aslan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.