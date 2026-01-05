Patnos'ta Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor: Hijyen ve Gramaj Kontrolleri

Patnos'ta Gıda Denetimleri Sıkılaşıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik alışveriş yapabilmeleri için yürütülen gıda denetimleri titizlikle devam ediyor.

Denetimler nasıl yürütülüyor?

Çalışmalar, Patnos Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. İlçe merkezindeki marketler, zincir mağazalar, lokantalar ve diğer gıda işletmeleri detaylı şekilde inceleniyor.

Denetimlerde hijyen kuralları, gramaj standartları, fiyat etiketleri ve genel gıda güvenliği konularında kapsamlı kontroller yapılarak vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alması hedefleniyor.

Yetkililerin mesajı ve beklenen sonuç

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerinin devam edeceğini vurguladı. Bu çalışmaların, işletmelerin belirlenen standartlara uyumunu artıracağı ve bölge sakinlerinin memnuniyetle karşılayacağı hizmet kalitesini yükselteceğine inanılıyor.

PATNOS’TA GIDA DENETİMİ SÜRDÜRÜLÜYOR