Patnos’ta Kış Hazırlığı: Köy Yollarında Asfalt ve Parke Çalışmaları

Patnos’ta kış hazırlıkları hızlandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çalışmalarına hız verdi. İlçeye bağlı köylerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi amacıyla başlatılan yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Armutlu Köyü'nde zemin iyileştirme ve yenileme

Bu kapsamda Armutlu Köyü yolunda asfalt alt zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirilirken, köy içindeki yollar da baştan sona yenileniyor. Ekipler, köy içi yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına da başladı.

Yapılan bu çalışmalar sayesinde hem köy içi yollar daha düzenli bir görünüme kavuşacak hem de kış aylarında yaşanabilecek çamur ve ulaşım sorunlarının önüne geçilecek.

Yetkililerden açıklama

Yetkililer, Patnos genelinde yürütülen bu çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın kış döneminde daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanına sahip olması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Köy yollarımızı kış şartlarına uygun hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandılar.

