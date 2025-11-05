Patnos'ta Kızılay Haftası: Öğrencilere Bilgilendirme Seminerleri

Etkinlik ve hedef

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Patnos Şubesi tarafından ilçedeki liselerde bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Etkinliklerin amacı, öğrencilere Kızılay’ın çalışma prensipleri ve toplumsal rolünü aktarmaktı.

Seminer içeriği

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Süphan Dağı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerlerde, Kızılay’ın kuruluş amacı ve tarihçesi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca kurumun afetlerde ve insani yardımlarda üstlendiği rol ile gönüllülük bilinci detaylı olarak anlatıldı.

Programda kan bağışının önemi, Kızılay’ın yürüttüğü sosyal yardımlar ve kuruluşun toplumsal dayanışmadaki yeri de vurgulandı. Öğrencilere Kızılay’ın yalnızca afet dönemlerinde değil, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu mesajı iletildi.

Katılımcıların tepkisi

Seminerlere katılan öğrenciler verilen bilgileri ilgiyle takip etti; etkinlik, gençler arasında Kızılay bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

