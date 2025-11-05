Patnos'ta Kızılay Haftası: Öğrencilere Bilgilendirme Seminerleri

Türk Kızılay Patnos Şubesi, liselerde düzenlediği seminerlerle öğrencilere Kızılay’ın tarihçesini, gönüllülük anlayışını ve kan bağışının önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:50
Patnos'ta Kızılay Haftası: Öğrencilere Bilgilendirme Seminerleri

Patnos'ta Kızılay Haftası: Öğrencilere Bilgilendirme Seminerleri

Etkinlik ve hedef

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılay Patnos Şubesi tarafından ilçedeki liselerde bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Etkinliklerin amacı, öğrencilere Kızılay’ın çalışma prensipleri ve toplumsal rolünü aktarmaktı.

Seminer içeriği

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ve Süphan Dağı Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerlerde, Kızılay’ın kuruluş amacı ve tarihçesi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca kurumun afetlerde ve insani yardımlarda üstlendiği rol ile gönüllülük bilinci detaylı olarak anlatıldı.

Programda kan bağışının önemi, Kızılay’ın yürüttüğü sosyal yardımlar ve kuruluşun toplumsal dayanışmadaki yeri de vurgulandı. Öğrencilere Kızılay’ın yalnızca afet dönemlerinde değil, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğu mesajı iletildi.

Katılımcıların tepkisi

Seminerlere katılan öğrenciler verilen bilgileri ilgiyle takip etti; etkinlik, gençler arasında Kızılay bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

PATNOS’TA ÖĞRENCİLER KIZILAY HAFTASI’NDA BİLGİLENDİRİLDİ

PATNOS’TA ÖĞRENCİLER KIZILAY HAFTASI’NDA BİLGİLENDİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi