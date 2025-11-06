Patnos’ta patates hasadı tamamlandı: 500 Dönüm araziden bin 650 ton ürün elde edildi

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:18
Ağrı’nın Patnos ilçesi — Hasat sona erdi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde patates hasadı sona erdi. Haftalar süren yoğun tarla mesaisinin ardından işçiler, son patates kovalarını da doldurarak sezonu tamamladı. Hasadın bitmesiyle işçiler, geleneksel hale gelen şekilde kovalarını havaya atarak sezonun sonunu kutladı.

Bu yıl Patnos Ovası’nda yaklaşık 500 Dönüm arazi üzerinde yapılan ekimden bin 650 ton patates elde edildi. Hasat sürecinde yaklaşık 50 işçi, üç ay boyunca aralıksız çalışarak ürünün toplanmasını sağladı. Bölge çiftçileri, bu yılki verimden genel olarak memnun olduklarını ifade etti.

Uzun yıllardır bölgede üretim yapan çiftçi Adnan Yanar, hasadın bereketli geçtiğini belirterek, "Bu sene iklim şartları üretici açısından oldukça elverişliydi. Ekinimiz güzel gelişti, 500 dönüm araziden bin 650 ton patates topladık. Verimden memnunuz. İnşallah satışlarımız da aynı şekilde yüzümüzü güldürür" dedi.

Patnos’ta patates üretimi, hem ilçe ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlıyor. Her yıl çevre illerden gelen mevsimlik işçiler, hasat sürecinde tarlalarda çalışarak bölge ekonomisine canlılık katıyor. Bu yıl da 50 kişilik bir işçi ekibi, sabahın erken saatlerinden akşama kadar yoğun bir mesai yürüttü.

Uzmanlar, bu yılki yüksek verimde düzenli sulama, kaliteli tohum seçimi ve uygun iklim şartlarının etkili olduğunu belirtiyor. Çiftçiler ise artan girdi maliyetlerine rağmen sezonun genel olarak başarılı geçtiğini ifade ediyor.

Patnos’ta patates sezonunun sona ermesiyle birlikte tarlalarda hareketlilik yerini sessizliğe bırakırken, üreticiler şimdi depolama ve pazarlama sürecine odaklanmış durumda. İlçede toprakla başlayan emek, kısa süre içinde Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralarda yerini alacak.

