Patnos'ta Trafik Kazaları Artışı: Sorun Yollar Değil Sürücü Bilinci

Patnos’ta yollar yenilenmesine rağmen trafik kazaları artıyor; uzmanlar ve yetkililer neden olarak sürücü eğitimi ve trafik bilinci eksikliğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:09
Patnos'ta trafik kazaları artıyor: Sürücü bilinci öne çıkıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yıllarda trafik kazalarında belirgin bir artış yaşanıyor. İlçede yapılan altyapı iyileştirmelerine rağmen kazalar önlenemiyor; uzmanlar temel nedenin sürücü eğitimsizliği ve trafik bilincinin yetersizliği olduğunu vurguluyor.

Yenilenen altyapıya rağmen sonuç değişmedi

Patnos'ta gerçekleştirilen modern yol çalışmaları, asfalt düzenlemeleri ve sinyalizasyon sistemleri güvenli bir trafik akışı sağlamayı amaçlıyor. Ancak yolların yenilenmesi, trafik işaretlerinin modernleştirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması kazaların artışını durdurmada tek başına yeterli olamadı.

En sık görülen sürücü ihmalleri

İlçe genelinde meydana gelen kazalarda öne çıkan ihmaller arasında ışıklara uymama, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, sinyal vermeden şerit değiştirme ve emniyet kemeri takmama yer alıyor. Trafik ekiplerinin denetimlerinde birçok sürücünün özellikle şehir içi trafikte kuralları hiçe saydığı tespit edildi.

Halk endişeli, yetkililer çözüm çağrısı yapıyor

Patnos halkı artan kazalardan büyük endişe duyduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, "Yollarımız artık çok düzgün ama kazalar azalmıyor. Sorun yol değil, sürücülerdeki bilinç eksikliği" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Yetkililer ise trafik bilincinin yalnızca cezalarla değil, eğitim, bilinçlendirme ve erken yaşta verilen trafik kültürü ile geliştirilebileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlardan net mesaj

İlçede farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurgulayan trafik görevlileri, vatandaşların kurallara uyması halinde kazaların büyük ölçüde azalacağı görüşünde. Uzmanlar ayrıca teknolojik altyapı ve düzgün yolların tek başına güvenliği sağlamaya yetmediğini, direksiyon başına geçen her sürücünün kendi ve başkalarının hayatını koruma sorumluluğunu taşıması gerektiğini hatırlatıyor.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE SON YILLARDA TRAFİK KAZALARINDA BELİRGİN BİR ARTIŞ YAŞANIYOR. İLÇE GENELİNDE YOLLARIN BÜYÜK ÖLÇÜDE YENİLENMİŞ OLMASINA, TRAFİK İŞARETLERİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİNE VE DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINA RAĞMEN KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR. UZMANLARA GÖRE BU DURUMUN TEMEL NEDENİ SÜRÜCÜLERİN EĞİTİMSİZLİĞİ VE TRAFİK BİLİNCİNİN YETERSİZLİĞİ.

