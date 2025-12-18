DOLAR
Patnos'ta Yoğun Sis Ulaşımı Aksattı: Görüş 40 Metreye Düştü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sabah etkisini artıran yoğun sis, görüşü bazı bölgelerde 40 metreye düşürerek karayollarında ulaşımı aksattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:54
Patnos'ta yoğun sis ulaşımı aksattı

Sürücüler ve vatandaşlar görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle zorlandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ilçe genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesi bazı bölgelerde 40 metreye kadar düşerken, özellikle karayollarında ilerlemekte zorlanan sürücüler zaman zaman durma noktasına geldi.

Patnos-Ağrı ve Patnos-Van karayollarında seyir halinde olan araçlar, yoğun sisin aniden çökmesiyle güç anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle yolları görmekte büyük zorluk çektiklerini ifade etti.

PATNOS'TA ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

