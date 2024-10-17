Paul Watson Fransa'dan İltica Talep Etti

Grönland'da Tutuklu Çevreci Paul Watson'ın İltica Talebi

Uluslararası yakalama kararı nedeniyle Grönland'da tutuklu bulunan çevre aktivisti Paul Watson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı bir mektup ile iltica talebini iletti. Watson, bu ülkeden destek beklediğini ifade etti.

Macron'a Yazdığı Mektupta Neler Var?

Çevre koruma örgütü Sea Shepherd'in kurucusu olan Watson, Macron'a olan saygısını dile getirerek, Fransa'nın kendisi için özel bir yer olduğunu ve 2015 yılında eşiyle Paris'te evlendiğini belirtti. "Fransa'nın, denizlerin korunmasına yönelik köklü mirasına her zaman derin bir saygı duydum," diyen Watson, Fransa'dan iltica talep etti.

Japonya'dan Gelen Suçlamalara Yanıt Verdi

Watson, Japonya tarafından zulme uğradığını savunarak, kendisinin kimseyi yaralamadığını ve herhangi bir mülküne zarar vermediğini öne sürdü. "Whale Wars" adlı televizyon programıyla Japonya'nın Güney Okyanusu'ndaki kaçak balina avcılığını ifşa ettiğini belirten Watson, Japonya'nın kendisine karşı olan hareketinin hukuki değil, tamamen siyasi motivasyonlarla yapıldığını ileri sürdü.

Uluslararası Yakalama Kararı ve Tutukluluk Süreci

Japonya, 2010 yılında balina avı gemisine karşı gerçekleştirdiği eylemde mürettebatından bir kişiyi yaraladığını ve tekneye zarar verdiği iddiasıyla Watson hakkında 2012'de uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı. Paul Watson, bu yakalama kararından dolayı yaklaşık 3 ay önce Grönland'da tutuklanmıştı.