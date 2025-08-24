DOLAR
Pavel Durov: 2024'teki gözaltı Fransız polisinin hatasıydı

Telegram CEO'su Pavel Durov, Ağustos 2024'teki gözaltının Fransız polisin hatası olduğunu, hukuki süreçlerin işletilmediğini savundu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:46
Telegram CEO'sundan suçlamalar: Hukuki süreç işletilmedi

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Fransa'da geçen yıl yaşadığı gözaltının Fransız polisinin hatası sonucu olduğunu açıkladı.

Durov, Telegram hesabından paylaştığı yazılı açıklamada bir yıl önce Fransa'da dört gün gözaltında tutulduğunu hatırlattı. Hâlen kendisine yönelik adli soruşturmanın sürdüğünü belirten Durov, "Hiç tanımadığım bazı insanlar Telegram'ı suç işlemek için kullanmışlar. Büyük bir platformun üst yöneticisini, kullanıcılarının eylemleri nedeniyle tutuklamak eşi görülmemiş bir durumdu. Bu hukuki ve mantıksal açıdan saçmaydı." ifadelerini kullandı.

Durov, Telegram'ın Fransa'daki mercilerin tüm yasal taleplerine yanıt verdiğini vurgulayarak, "İronik bir şekilde, Fransız polisinin kendi hatası nedeniyle gözaltına alındım. Ağustos 2024'ten önce Fransa ve Avrupa Birliği yasalarını görmezden geldiler. Sorgularının hiçbirini gerekli yasal süreçle Telegram'a iletmediler." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız polisinin süreci "Google'a bakarak" bile öğrenebileceğini söyleyen Durov, bu olayın ardından hâlâ 14 günde bir Fransa'ya dönmek zorunda olduğunu belirtti ve gözaltının Fransa'nın özgür bir ülke olarak imajına büyük zarar verdiğini ifade etti.

Durov'un mesajının sonunda orak ve çekiç sembolünü kullandığı görüldü.

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

