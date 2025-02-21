Pavel Matckevich İstanbul'da Konser Verecek

Viyolist Pavel Matckevich, 23 Şubat'ta Anadolu Hisarı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:37
Pavel Matckevich İstanbul'da Konser Verecek

Pavel Matckevich İstanbul'da Konser Veriyor

Ünlü viyolist ve multi-enstrümantalist Pavel Matckevich, 23 Şubat'ta İstanbul'da unutulmaz bir konser verecek. Evgeny Grinko orkestrasındaki başarılı performansıyla tanınan Matckevich, Türkiye'deki müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Doğal Güzelliklerden İlham Alıyor

Aylardır Avrupa ve Türkiye'de gerçekleştirdiği solo konserlerine devam eden Matckevich, müziklerinde Türkiye'nin doğal güzelliklerinden ve manzaralarından ilham alıyor. 23 Şubat saat 19.00Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Sahnesi'nde sahne alacak.

Repertuvarda Özel Seçimler

Konserde, Johann Sebastian Bach ve Antonio Vivaldi gibi büyük ustaların eserlerini kendi besteleriyle harmanlayacak olan sanatçı, ayrıca Türkçe eserlere de repertuvarında yer verecek.

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