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Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın!

Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den korkutan açıklama geldi. Ökten paylaşım platformu X'de yaptığı açıklama ile İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok noktası için pazar gününe dikkat edin çağrısı yaptı.