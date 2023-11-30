Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den korkutan açıklama geldi. Ökten paylaşım platformu X'de yaptığı açıklama ile İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok noktası için pazar gününe dikkat edin çağrısı yaptı.

Pazar Günü İçin Planlarınızı Erteleyin: Meteoroloji Uyardı Çok Şiddetli Olacak Sakın Evden Çıkmayın!
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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Marmara Bölgesi'ndeki iller hakkında önemi haberler verdi. Yaptığı paylaşım ile Türkiye'ye yeni bir cephe geleceğini bildirirken pazar gününe dikkat çekti.

 

Ökten'in hesabında yaptığı paylaşımda, "Yarın İstanbul'da barajlar yüzde 30'u geçmiş olur. Yeni yağışlar da yolda. Pazar gecesi yeni bir cephe sistemi gelecek. Salı günü yeni bir cephe. Peş peşe. Barajlarımı hızla yüzde 40'ı adım adım ilerliyor..." ifadelerini kullandı. 

kerem-ökten

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