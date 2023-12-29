Pazartesi Başlıyor: Kafe ve restoranlarda kapıya, masaya 'fiyat' listesi konulacak!

Lokanta, kafe ve pastanelerde fiyat listesi uygulaması pazartesi başlıyor. Fiyat listeleri hem kapılarda hem de masalarda bulunacak. Ticaret Bakanlığı, esnaf odalarına düzenlemenin ayrıntılarını gönderdi.

AVM gibi çok işletmenin olduğu yerlerde, ortak alanda self-servis yapan ve kendine ait oturma yeri olmayan restoran ve kafeler, kapılarına fiyat listesi asmak zorunda değil. Ancak AVM içindeki işletmeler, sipariş ve ödeme yapılan yerlerde, fiyat listelerini tüketicilerin görebileceği şekilde koyacak.

Tüketiciler masaya oturur oturmaz veya sipariş verirken, masanın üstünde fiyat listesi görecekleri geleneksel işletmelerde, masaların dışında ve giriş kapılarının önünde de fiyat listeleri olacak. Fiyat listeleri, birden fazla giriş kapısı olan mekanlarda, her kapının önünde de yer alacak.

QR koduyla menü, salgın döneminde hijyen için tercih ediliyor. Fakat yeni uygulamayla, QR koduyla menü yeterli sayılmayacak. QR kodu menü kullanan işletmeler de görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik fiyat listesi bulunduracak. QR kodu menü ise ek hizmet olarak sunulabilecek.