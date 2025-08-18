PCHR: İsrail Zeytun Mahallesi'ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne yönelik yıkıcı saldırılarını 8 gündür aralıksız sürdürdüğünü ve mahallenin haritadan silinmeye çalışıldığını duyurdu.

Yıkım ve toplu tehcire ilişkin iddialar

PCHR'nin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Zeytun Mahallesi'ne yönelik yürüttüğü geniş çaplı saldırıların bu hafta 9'uncu kez gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden saldırılar kapsamında bugüne kadar yüzlerce ev ve yapı yerle bir edildi. Zeytun Mahallesi sakinleri de toplu tehcire mazur kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, geride kalan alanlarda "Gazze kentinin tümünde aşamalı olarak gerçekleşecek yıkımla hayat koşullarının kalmadığı bir manzara" oluştuğu ve bu yıkımların "kenti askeri olarak işgal etmenin hazırlığı" olarak nitelendirildiği kaydedildi.

PCHR, Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun'un daha önce sekiz kara saldırısı, hava bombardımanı ve topçu atışlarıyla büyük yıkıma uğradığını belirtti ve bu kez 9.156 dönümlük alana sahip Zeytun Mahallesi'nin bütünüyle silinmeye çalışıldığını bildirdi.

PCHR yöneticisinin uyarısı

Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani, açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: "Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar, İsrail'in Gazze kentini insansızlaştırma amacıyla yapmaya çalıştığı kapsamlı yıkım politikasını gözler önüne seriyor. Zeytun Mahallesi'ndeki barbarlık, şiddet ve yıkım, toplu göçe yol açtı. Büyük korkumuz ise Filistinlileri tehcire zorlamak için Gazze Şeridi'nin güneyindeki dar bir alanda sürmesidir."

Surani, uluslararası topluma Gazze'deki yıkım ve tehcir planlarına karşı acil adımlar atma çağrısında bulunarak, bölge halkının yeni bir "Nekbe (felaket)" yaşamasının engellenmesini talep etti.

Uluslararası gözlemci raporları

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), 16 Ağustos tarihli açıklamasında, İsrail'in altı gün süren saldırılarında Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğunu; yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini bildirmişti.

İsrail'in işgal kararı ve siyasi açıklamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bununla birlikte basında yer alan haberlerde işgal planının aşamalı olacağı, ilk olarak Gazze kentinde başlayacağı ve saldırıların daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtildi.