DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

PCHR: İsrail Zeytun Mahallesi'ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

PCHR, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ni 8 gündür yoğun saldırılarla yerle bir ederek toplu tehcire zorladığını ve kenti haritadan silmeye çalıştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:59
PCHR: İsrail Zeytun Mahallesi'ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

PCHR: İsrail Zeytun Mahallesi'ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

Filistin İnsan Hakları Merkezi (PCHR), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne yönelik yıkıcı saldırılarını 8 gündür aralıksız sürdürdüğünü ve mahallenin haritadan silinmeye çalışıldığını duyurdu.

Yıkım ve toplu tehcire ilişkin iddialar

PCHR'nin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Zeytun Mahallesi'ne yönelik yürüttüğü geniş çaplı saldırıların bu hafta 9'uncu kez gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden saldırılar kapsamında bugüne kadar yüzlerce ev ve yapı yerle bir edildi. Zeytun Mahallesi sakinleri de toplu tehcire mazur kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, geride kalan alanlarda "Gazze kentinin tümünde aşamalı olarak gerçekleşecek yıkımla hayat koşullarının kalmadığı bir manzara" oluştuğu ve bu yıkımların "kenti askeri olarak işgal etmenin hazırlığı" olarak nitelendirildiği kaydedildi.

PCHR, Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun'un daha önce sekiz kara saldırısı, hava bombardımanı ve topçu atışlarıyla büyük yıkıma uğradığını belirtti ve bu kez 9.156 dönümlük alana sahip Zeytun Mahallesi'nin bütünüyle silinmeye çalışıldığını bildirdi.

PCHR yöneticisinin uyarısı

Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani, açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı: "Zeytun Mahallesi'nde yaşananlar, İsrail'in Gazze kentini insansızlaştırma amacıyla yapmaya çalıştığı kapsamlı yıkım politikasını gözler önüne seriyor. Zeytun Mahallesi'ndeki barbarlık, şiddet ve yıkım, toplu göçe yol açtı. Büyük korkumuz ise Filistinlileri tehcire zorlamak için Gazze Şeridi'nin güneyindeki dar bir alanda sürmesidir."

Surani, uluslararası topluma Gazze'deki yıkım ve tehcir planlarına karşı acil adımlar atma çağrısında bulunarak, bölge halkının yeni bir "Nekbe (felaket)" yaşamasının engellenmesini talep etti.

Uluslararası gözlemci raporları

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), 16 Ağustos tarihli açıklamasında, İsrail'in altı gün süren saldırılarında Zeytun Mahallesi'nin adeta yerle bir olduğunu; yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini bildirmişti.

İsrail'in işgal kararı ve siyasi açıklamalar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bununla birlikte basında yer alan haberlerde işgal planının aşamalı olacağı, ilk olarak Gazze kentinde başlayacağı ve saldırıların daha sonra orta kesimdeki Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri