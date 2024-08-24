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Pegasus, Tuzla'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Pegasus Hava Yolları, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:58
Pegasus, Tuzla'ya İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Pegasus Hava Yolları İlk Uçuşu Gerçekleştirdi

Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine gökyüzüne ilk kez merhaba dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, Tuzla Uluslararası Havalimanı'na inerek tarihi bir an yaşattı.

Törenle Karşılandı

İlk uçuş dolayısıyla düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Ulaşım Daire Başkanı Sefa Ceyhan, Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen ve Pegasus Yer İşletme Grup Başkanı Boğaç Uğurlutegin gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Türkiye ile Bosna Hersek'ten birçok basın mensubu da törende bulundu.

Tuzla'da Karşılama

Tuzla kentine gelen heyeti, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ve yerel hükümet yetkilileri karşıladı. Bakan Yardımcısı Enver İskurt, burada yaptığı açıklamada, Tuzla Kanton hükümetinin uçuş talebine yanıt vererek ortaklık kurduklarını belirtti.

İskurt, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçleneceğini ifade ederek, "Havacılık işbirliği ile sosyal, ticari ve turizm alanlarında önemli adımlar atılmış olacaktır. Bugün ilk uçuşumuz Pegasus ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ekim ayında AJet’in de seferlere başlamasını umuyoruz. Güvenli uçuşlar dilerim," dedi.

Pegasus'un Hedefleri

Pegasus'un satış ve network planlama direktörü Pekesen, ilk uçuşun başlamasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederken, filolarında 108 adet uçağa sahip olduklarını ve 107. destinasyona ulaşmanın gururunu yaşadıklarını aktardı. Pekesen, ''Uçağımız dolu geldi ve dolu olarak geri dönüyor, bu da potansiyeli gösteriyor. Yakında daha fazla frekansla hizmet vermeyi umut ediyoruz," dedi.

Pegasus'un uçuşları, cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 06:50'de kalkıp, Tuzla'dan 08:50'de geri dönerek devam edecek.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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