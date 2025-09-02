DOLAR
Pehlivanoğlu'ndan eğitimde uzlaşı çağrısı: 'Eğitim beka meselesidir'

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 2025-2026 öncesi açıklamasında eğitimin beka meselesi olduğunu vurgulayarak terörsüz Türkiye ve eğitimde uzlaşı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:34
Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde TED İstanbul Temsilciliği'nde düzenlediği basın toplantısında eğitimin milletin karakterini, ufkunu ve değerlerini inşa eden en güçlü araç olduğunu belirtti.

Öne çıkan mesajlar

Pehlivanoğlu, tankların, uçakların ve teknolojik silahların önemine vurgu yaparken, en büyük savunma hattının yetişmiş insan gücü olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğini gençlerin şekillendireceğini ifade ederek, eğitimin günlük siyasetin değil ortak akıl, ortak vicdan ve ortak gelecek meselesi olması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısında Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim, bir beka meselesidir. Terörsüz Türkiye, ülkemiz için çok kıymetlidir. Terörsüz Türkiye'deki uzlaşının eğitimde de olması gerekir."

Eurostat 2024'ün üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin verilerini paylaşan Pehlivanoğlu, üniversitelerin işsizlikle anılır hale geldiğini savundu ve "üniversitelerin, diploma dağıtan kurumlar değil bilim üreten, kalkınmayı taşıyan kurumlar olması gerektiğini" vurguladı.

TBMM öncülüğünde ulusal program çağrısı

Pehlivanoğlu, tüm paydaşların katılımıyla hazırlanacak bir ulusal eğitim programı önerdi. TBMM'nin önderliğinde eğitimde ana sorunların tartışılmasını ve "hiçbir şekilde bundan sonra değiştirilmeyecek bir yol haritasına" sahip olunmasını istedi.

Son olarak Pehlivanoğlu, "Bizim kuşağın görevi günü değil geleceği kurtarmaktır. Eğitimde koyduğumuz çıta, Türkiye'nin gelecekteki gücünü belirleyecektir. Gençlerin umudu, Türkiye'nin geleceğidir." ifadelerini kullandı.

