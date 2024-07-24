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Pekin'de Şiddetli Yağmur Alarmı: Doğal Alanlar ve İnşaatlar Kapatıldı

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağmur nedeniyle doğal alanlar kapatıldı ve inşaatlar durduruldu. Binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:06
Pekin'de Şiddetli Yağmur Alarmı: Doğal Alanlar ve İnşaatlar Kapatıldı

Pekin Şiddetli Yağmurun Etkisi Altında

Çin'in başkenti Pekin, yoğun yağışlar nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya. Kentteki doğal alanlar kapatılarak, inşaat faaliyetleri durduruldu ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Turuncu Alarm İlan Edildi

Xinhua ajansının aktardığına göre, yerel meteoroloji yetkilileri, başkenti etkisi altına alan sağanak için "turuncu alarm" duyurusunda bulundu. Çabuk değişen hava şartları nedeniyle, bölge sakinlerine şiddetli rüzgarlar, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Yağışların Sürekliliği

Yağışların 26 Temmuz akşamına kadar sürmesinin beklendiği belirtiliyor. Meteoroloji yetkilileri, halka açık alan etkinlikleri düzenlemekten ve toprak kayması riski altında olan dağlık bölgelere seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.

Güvenlik Önlemleri

Pekin Acil Durum Yönetim Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca, başkent genelinde 161 doğal alanın girişleri kapatıldı ve 3 bin 800 inşaat alanındaki çalışmalar da durduruldu.

Fırtına Uyarı Sistemi

Çin'in dört aşamalı fırtına uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm seviyesini temsil eder. Bu alarm seviyesini "turuncu", "sarı" ve "mavi" alarmlar izliyor.

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