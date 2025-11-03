Pekin Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası Açıldı

Pekin Üniversitesi'nde Türk Mutfağı Haftası açılışı gerçekleştirildi

Pekin Üniversitesi'nin Uluslararası Kültür Festivali programı kapsamında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası açılışı, üniversitenin ana yerleşkesindeki Batı mutfağı restoranında gerçekleştirilen tören ve yemek davetiyle yapıldı.

Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş ve Pekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dong Cıyong katıldı.

Savaş zamanında süren dostluk

Konuşmasında Türkiye ile Çin'in zengin tarihi ve kültürel mirasına değinen Selçuk Ünal, tarihi İpek Yolu üzerinde yüzyıllarca süren ticaretin iki halkı birbirine bağladığını vurguladı. Ünal, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin Çin'deki Büyükelçiliğini kapatmadığını, son ana dek Çin halkının yanında yer alarak dayanışma gösterdiklerini anlatarak "Çin ile dostluğumuz bakidir." ifadesini kullandı.

Ünal ayrıca iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin akademik, diplomatik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti ve Pekin Üniversitesi'nde bulunan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nden memnuniyet duyduğunu söyledi. Geleceğe dönük alanlar olarak tarım ve çevre gibi konularda da işbirliğinin geliştirilmesini temenni etti.

İpek Yolu'nun tarihi derinliği

Dong Cıyong, konuşmasında Türkiye'nin tarihi İpek Yolu kavşağında yer alarak büyük bir tarihi derinliğe sahip olduğunu belirtti ve "Türk mutfağı, Orta Asya bozkırlarının enginliğini, Orta Doğu çarşılarının zenginliğini ve Akdeniz güneşinin tazeliğini aynı anda barındırıyor." dedi. Üniversite olarak farklı kültürlerle işbirliğine önem verdiklerini belirten Dong, İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile yürütülen dil eğitimleri, İpek Yolu araştırmaları ile teknoloji ve inovasyon alanlarındaki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Ödül, gösteri ve lezzetler

Törende, Çin'de 14 yerde Türk restoranları işleten Sedat Karakaş'a, katkılarından dolayı Pekin Üniversitesi tarafından "Uluslararası Lezzet Elçisi" beratı verildi.

Kültür etkinlikleri kapsamında Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Özlem Çopur, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer alan Ebru Türk Kağıt Süsleme Sanatı'nın canlı uygulamasını sundu; Çinli konuklar el sanatını ilgiyle izleyip deneyimledi.

Açılış töreninin ardından verilen öğle yemeğinde davetliler Türk mutfağının seçkin lezzetlerini tatma olanağı buldu.

Çin'in önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından Pekin Üniversitesinde Uluslararası Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Eyüp Sarıtaş katıldı.