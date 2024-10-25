Pelin Esmer'in Yeni Filmi Rotterdam Film Festivali'nde Görücüye Çıkıyor

Pelin Esmer'in Yeni Filmi Rotterdam'da Prömiyer Yapacak

Pelin Esmer'in yazıp yönettiği "O da Bir Şey mi?" filmi, dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde yapacak. Festivalin Harbour bölümünde gösterilecek olan film, başrollerde Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür ikilisini barındırıyor.

Film Hakkında

Film, doğup büyüdüğü Söke'de otel görevlisi bir genç kız ile İstanbul'da yaşayan ünlü bir yönetmenin kesişen hayatlarını ele alıyor. İzleyicilere farklı bir hikaye sunacak olan "O da Bir Şey mi?", dikkat çekici bir konuyu işliyor.

Oyuncu Kadrosu

Filmin zengin oyuncu kadrosunda; İpek Bilgin, Nur Sürer, Mehmet Kurtuluş, Şebnem Hassanisoughi, Asiye Dinçsoy, Sermet Yeşil, Fehmi Karaarslan, Laçin Ceylan, Deniz Karaoğlu ve Oğuz Kara gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

Yapım Ekibi

Filmin yapımcılığını; Kerem Çatay (Ay Yapım), Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Pelin Esmer (sinefilm) üstleniyor. Çekimlerin tamamı Söke ve İstanbul'da gerçekleştirildi.