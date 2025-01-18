Pelin Kaya, Ölümünün 2. Yılında Malta'da Anıldı

Malta'da Pelin Kaya'nın Anma Töreni

Malta'da, 2023 yılında kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Pelin Kaya, ölümünün 2’inci yıl dönümünde anıldı. 30 yaşındaki Türk iç mimar için, Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki restoranın önünde bir anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar ve Duygusal Anlar

AA muhabirinden alınan bilgilere göre; anma törenine Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Gzira Belediye Başkanı Conrad Borg Manche, büyükelçilik yetkilileri, Pelin’in arkadaşları, Malta halkı ve Türk vatandaşları olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.

Ablası Derya Kaya, törende duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı ve kardeşini kaybettiği noktadan aklının ve yüreğinin hiç ayrılamadığını vurguladığı konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Dua ve Anma

Törende Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Koordinatörü Ahmet Yunus Ergin, Pelin Kaya için dua etti. Katılımcılar, Pelin Kaya'nın anıtına çiçekler bırakarak onun anısını yaşattı.

Kaya'nın Hayatını Kaybettiği Olay

Pelin Kaya, 18 Ocak 2023 tarihinde, Gzira kentindeki Testeferrata Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri tarafından kullanılan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay anında, görgü tanıkları Camilleri'nin Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu belirtmişti.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancasıyla gözaltına almış ve sonrasında çıkarıldığı mahkemede kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'da toprağa verilmişti.

Camilleri, dava sürecinin başındaki suçlamalarını inkar etmesine rağmen, 5 Şubat 2024'te ifadesini değiştirerek Pelin Kaya'yı öldürdüğünü kabul etti. Bu gelişme üzerine, taraflar mahkeme masraflarını ödemek şartıyla 40 yıl hapis cezası ve itiraf anlaşması üzerinde mutabık kaldı. Kaya ailesi, yargılamanın uzamaması adına bu mahkumiyete itiraz etmeme kararı aldı.

Malta'da 2023 yılında kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türk iç mimar Pelin Kaya, ölümünün 2'inci yılında olayın yaşandığı yerde anıldı. Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki restoranın önünde, olayın ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törene, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya (sağda), Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen (sol 2), Büyükelçilik Müsteşarı Fethi Etem (solda) başta olmak üzere Maltalı ve Türk vatandaşlar katıldı.

Malta'da 2023 yılında kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Türk iç mimar Pelin Kaya, ölümünün 2'inci yılında olayın yaşandığı yerde anıldı. Kaya'nın yaşamını yitirdiği Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'ndeki restoranın önünde, olayın ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Törene, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya (sağda), Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen (sol 2), Büyükelçilik Müsteşarı Fethi Etem (solda) başta olmak üzere Maltalı ve Türk vatandaşlar katıldı.