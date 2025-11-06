Pelin Kıyga Parkı Tarsus Fevzi Çakmak'ta Açıldı

Genç kızın adı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan bilim ve uzay temalı parkla yaşatılacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde, genç yaşta elim bir asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın adı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan parkla ölümsüzleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pelin Kıyga (Yaşot) Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kıyga ve Yaşot aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Boltaç törende yaptığı konuşmada, "Yaşot ve Kıyga ailesi için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Hayatının baharında elim bir kaza sonucu yaşamdan kopan Pelin Kıyga’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum" dedi.

Başkan Boltaç sözlerine şöyle devam etti: "Fevzi Çakmak Mahallemize yakışan, eksikliğini gördüğümüz bu parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın bilim ve uzay temalı olmasının nedeni, çocuklarımız için fırsat eşitliği oluşturmak ve onların hayal gücünü desteklemektir. Çocuklarımızın görsel hafızası çok güçlü; biz istiyoruz ki zihinleri açılırken Pelin ablalarını unutmasınlar."

Konuşmasının devamında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Boltaç, "Biz, 10 bin yıllık kadim topraklarda, aynı geçmişi ve aynı umudu paylaşan bir kentte yaşıyoruz. Hiçbir zaman ayrışmayacağız. Gücümüzü, yan yana durmaktan, birbirimize kenetlenmekten alıyoruz. Her inançtan, her düşünceden insanımıza aynı sevgi ve saygıyla bakıyoruz. Biz bu şehirde birlikte var olmak, birlikte üretmek ve insanımıza sahip çıkmak için varız. Bugün bu alanı doldurmanız, o dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir. Bu anlamlı park açılışına katılan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefini hatırlatan Boltaç, "Ulu Önderimizin işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesi’ hedefi doğrultusunda eğitimde, sağlıkta ve yaşamda fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Pelin’in adı bir ömür yaşayacak, çocuklarımız onu her zaman sevgiyle anacak. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" diyerek sözlerini sonlandırdı.

