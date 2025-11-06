Pelin Kıyga Parkı Tarsus Fevzi Çakmak'ta Açıldı

Tarsus'ta asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga'nın adı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan bilim ve uzay temalı parkla ölümsüzleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:00
Pelin Kıyga Parkı Tarsus Fevzi Çakmak'ta Açıldı

Pelin Kıyga Parkı Tarsus Fevzi Çakmak'ta Açıldı

Genç kızın adı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan bilim ve uzay temalı parkla yaşatılacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde, genç yaşta elim bir asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın adı, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açılan parkla ölümsüzleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pelin Kıyga (Yaşot) Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kıyga ve Yaşot aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Boltaç törende yaptığı konuşmada, "Yaşot ve Kıyga ailesi için oldukça anlamlı bir gündeyiz. Hayatının baharında elim bir kaza sonucu yaşamdan kopan Pelin Kıyga’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Genç yaşta kuzenini kaybetmiş biri olarak acınızı çok iyi anlıyorum" dedi.

Başkan Boltaç sözlerine şöyle devam etti: "Fevzi Çakmak Mahallemize yakışan, eksikliğini gördüğümüz bu parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımızın bilim ve uzay temalı olmasının nedeni, çocuklarımız için fırsat eşitliği oluşturmak ve onların hayal gücünü desteklemektir. Çocuklarımızın görsel hafızası çok güçlü; biz istiyoruz ki zihinleri açılırken Pelin ablalarını unutmasınlar."

Konuşmasının devamında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Boltaç, "Biz, 10 bin yıllık kadim topraklarda, aynı geçmişi ve aynı umudu paylaşan bir kentte yaşıyoruz. Hiçbir zaman ayrışmayacağız. Gücümüzü, yan yana durmaktan, birbirimize kenetlenmekten alıyoruz. Her inançtan, her düşünceden insanımıza aynı sevgi ve saygıyla bakıyoruz. Biz bu şehirde birlikte var olmak, birlikte üretmek ve insanımıza sahip çıkmak için varız. Bugün bu alanı doldurmanız, o dayanışma ruhunun en güzel göstergesidir. Bu anlamlı park açılışına katılan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefini hatırlatan Boltaç, "Ulu Önderimizin işaret ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesi’ hedefi doğrultusunda eğitimde, sağlıkta ve yaşamda fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Pelin’in adı bir ömür yaşayacak, çocuklarımız onu her zaman sevgiyle anacak. Allah bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın" diyerek sözlerini sonlandırdı.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE GENÇ YAŞTA ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PELİN KIYGA’NIN ADI...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE GENÇ YAŞTA ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PELİN KIYGA’NIN ADI, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NDE AÇILAN PARKLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ.

MERSİN'DE GENÇ YAŞTA ASANSÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PELİN KIYGA’NIN ADI, FEVZİ ÇAKMAK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu